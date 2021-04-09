Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın"
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Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın"

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Güncel

Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın" Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı gece yarısı.

Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı gece yarısı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın" diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantıları 1. birleşimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Başkan Yavaş'a çağrıda bulunarak, "Burası Meclis, Başkent'in kalbi, demokrasinin kalbi. Buradaki her türlü duygu, düşünce, farklılık bir demokratik zenginliktir. Siyasi farklılıklar demokrasimiz açısından bir kazanımdır. Zaman zaman ülkemizde sel olur, deprem olur, afet olur, sınır ötesi operasyon olur. Bu tür günlerde birlik ve beraberlik içerisinde oluruz, olmamız da gerekir. Bizi biz yapan, millet yapan önemli bir unsurdur. Geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı gece yarısı. Bir muhtıra yayınladı. Siyasete ayar vermeye

kalktı. Henüz 15 Temmuz'un acısı dahi silinmeden yüreğimizde böyle bir muhtıra, böyle bir girişimi ya da darbeye zemin hazırlandı. Bu ülke darbelerden çok çekti. 27 Mayıs'ta bir başkanımız, bakanlarımız idam edildi. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan anlayışıyla çok büyük acılar, mağduriyetler yaşandı. Mamak Ulucanlar Cezaevi'nde işkenceler oldu. Tabutluklarda çok büyük acılar çekildi. Dolayısıyla da bu ülkede darbe her zaman için toplumsal dokuyu, toplumsal yapıyı bozmuştur. 28 Şubat kapatılmıştır ve en sonda 15 Temmuz'da da 251 şehit verdik" ifadelerini kullandı.

"Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır"

Burhan, "Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır. Gönül isterdi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile ilgili olarak huzuru sağlayalım, sükunu sağlayalım diye bir mektup yazdınız. Eyvallah yazabilirsiniz. Peki, darbe arayışı huzura mı hizmet ediyor. Darbe en büyük kaos değil midir? Darbe bu ülkenin toplumsal düzenini, devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak değil midir? Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Buradan şunu ben özellikle sorarak bitirmek isterim Sayın Başkan; belki danışman arkadaşlar, belki çalışmış olduğunuz ajans bu konuda açıklama yapma, PR değerinizi düşürmeyin, oy kaybı olur vesaire gibi bir takım yaklaşımları oluyorsa bu doğru bir şey değil. Siyaset milletle yapılır. Milletin dışındaki arayışlar doğru değildir. Bu konuyla ilgili kanaatinizi merak ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın'
Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın'
Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın'
Ankara Belediye Meclis Üyesi Burhan: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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