Anderson Talisca, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine Gidemediği İçin Takımdan Ayrılmak İstiyor

İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca ile siyah beyazlı kulübün yolları sezon sonunda ayrılıyor. Beşiktaş'ın 21 milyon Euroya Talisca'nın bonservisini alma hakkına sahip olmasına rağmen Brezilyalı yıldızın ayrılmak istediği iddia ediliyordu. Brezilya basını ise Talisca'nın Beşiktaş'tan neden ayrılmak istediğini açıkladı.

Brezilya basınına göre Serie A takımlarından Roma ile anlaşan Talisca, Beşiktaş'tan ise seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için vazgeçti.

EVERTON TEKLİFİNİ DE KABUL ETMEDİ

Gelecek sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun bu nedenle Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklandı. Talisca'nın Everton'dan gelen teklifi de İngiliz kulübün Şampiyonlar Ligi'nde olmaması nedeniyle geri çevirdiği kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş forması ile toplam 46 maça çıkan Talisca, 19 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Talisca, Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında da 4 kez ağları havalandırdı.