Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada
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Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada

27.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:58
Anayolda üst geçiti kullanmayan yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar kamerada

Bursa'da üst geçit olmasına rağmen anayolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da üst geçit olmasına rağmen anayolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yolcu minibüsünün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada, yaya yara almazken, yolcu minibüsünün  içerisinde panik oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun bir şekilde aktığı ana yolda, üst geçit olmasına karşın bir yaya, yola çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi. O esnada, minibüs şöforü, karşısına bir anda çıkan yayayı görünce aniden frene bastı. Yaya, minibüsün hafif çarpmasıyla savruldu. O anlar ise, saniye saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda yaya, kazayı bir yaralanma olmadan atlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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