"Anayasal sistemi değiştirmek isteyenlerle mücadelemiz devam edecek"

19.09.2019 16:26

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiç bir sorunumuz yok, onlarla etle tırnak gibiyiz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz ancak ayrılıkçı hareketlerle anayasal sistemi değiştirmek isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Vali Memiş, kentteki Müceldili Konağı'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin ordu milleti olduğunu ve dünyada böyle tanımlanan başka bir milletin olmadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman gurur duyulan işler yaptığını ifade eden Memiş, "Tarihten beri bulunduğumuz konum nedeniyle çetin mücadele içindeyiz. Bu vatanı bayrak, devlet ve bölünmezlik için kendisini feda eden şehitlerimize borçluyuz. İnancımıza göre şehitlik makamı değerlidir ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bize düşen her zaman sizlerin yanında olarak bu acıyı bir nebze de olsa azaltmak." diye konuştu.

Memiş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Erzurum'un tarihte çok bedel ödeyen bir şehir olduğuna işaret etti.

Terörle mücadelenin devam ettiğini ve TSK'nin çok önemli işlere imza attığını vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Kahraman ordumuz şu anda insanlarımızın güvenliği için Suriye ve Irak'ın kuzeyinde harekat yapıyor. Allah onlara güç kuvvet versin. PKK ve FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiç bir sorunumuz yok, onlarla etle tırnak gibiyiz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz ancak ayrılıkçı hareketlerle anayasal sistemi değiştirmek isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Terörle mücadele sadece elinde silahı olan teröristle yapılan mücadele değildir. Eğer böyle görürsek eksik yapmış oluruz. Yerel yönetimlerimiz yol yapması, öğretmenlerimizin, sağlık teşkilatlarımızın fedakarca çalışması demek. Herkesin bu işe el atması lazım bu yüzden kenetlenmemiz gerekiyor."

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Vali Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Bölge Adliyeler Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, şehit ve gazi dernekleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA