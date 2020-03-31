Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı. Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi. Kaynak: AA