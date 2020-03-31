Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.
31.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:39
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA