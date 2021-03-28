MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
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MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındıMersin'in Anamur ilçesinde, muz sarartma tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde, muz sarartma tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede zararın büyük çapta olduğu öğrenildi. Anamur Kaymakamı Aydın Memik, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Erdal Karan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Tesisin sahibi Haydar Kılınç ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kılınç, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ancak zararın büyük olduğunu söyledi. Yangının, yapılan incelemeye göre soğuk hava deposundaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı
MERSİN Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 22:21:47. #1.14#
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