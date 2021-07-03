Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
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Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi

Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde nesilleri tükendikten 150 yıl sonra tekrar yerleştirilen Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları dünyaya merhaba dedi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde nesilleri tükendikten 150 yıl sonra tekrar yerleştirilen Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları dünyaya merhaba dedi.

Anadolu yaban koyunlarının, doğaya salındıkları ilk yılda yavruladığına şahit olmak, bir yıldır her adımlarını izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerini sevince boğdu. Annesinin yanında Nurhak Dağları'nda otlayan yavru Anadolu yaban koyunu ile erişkin bir koçun heybeti, DKMP ekiplerinin objektiflerine takıldı. Türkiye'deki endemik türlerden biri olan Anadolu yaban koyunları, dünyadaki evcil koyunların atası olarak görülüyor. Göz alıcı güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakan, halk arasında da 'ceren' diye bilinen bu türün Nurhak bölgesindeki varlığı, Rus doğa tarihçisi ve yerbilimci Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından 1800'lü yılların sonunda tespit edilmişti. Ancak bu dönemden sonra sayıları hızla azalan yaban koyunlarından geride hiçbir iz kalmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesine Nurhak da dahil edildi. Konya'dan getirilen çeşitli yaşlardaki 30 ceren, geçtiğimiz yıl Yılan Ovası'ndaki dağlık alanlara bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ile Elbistan Şefliği ekiplerinin yoğun çabası ile teknolojinin tüm imkanlarıyla izlenen Anadolu yaban koyunlarının, yaklaşık beş ay süren hamilelikleri sona erdi.

Bu özel hayvanların neslinin devamı için bölgeye uyum sağlamalarıyla birlikte yeni yavruların dünyaya gelip gelmediğini belirlemek amacıyla sahada 1 hafta boyunca inceleme yapıldı. Yusuf Ardıç ve Mustafa Topaloğlu'ndan oluşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.Bölge Müdürlüğü uzman teknik ekibi ile DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefi Faruk Tülücü ve memur Güray Türk, Yılan Ovası'nı karış karış gezerek 1 hafta sahada kaldı. DKMP ekiplerinin meraklı ve bir o kadar da endişeli arayışı heyecan verici bir gelişme ile sonlandı. Bir dişi Anadolu yaban koyununun yavrusuyla birlikte otladığını tespit eden DKMP ekipleri, özel ve heyecan verici bu anı fotoğraflamayı başardı. Oldukça sağlıklı olduğu gözlenen ve annesinin peşinden ayrılmayan yavru Anadolu yaban koyunu, objektiflere takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, sadece yavru yaban koyununu değil, diğerlerini de fotoğrafladı. DKMP ekipleri, bir koçu tüm heybetiyle birlikte kayanın üzerinden sürüyü izlerken görüntüledi.

(Murat Sürücü/ İHA)

Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları hayata merhaba dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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