Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

30.07.2020 01:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:47

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek, Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrederken, Zonguldak ve Bartın'a gitmek isteyen sürücüler ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışındaki Mengen Kavşağı kesiminde kısmi yoğunluğa sebebiyet veriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: AA

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