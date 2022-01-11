Anadolu'nun geleneksel kıyafetleri Manisa'daki Osmanlı Müzesi'nde sergileniyor - Haberler
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Anadolu'nun geleneksel kıyafetleri Manisa'daki Osmanlı Müzesi'nde sergileniyor

Anadolu'nun geleneksel kıyafetleri Manisa'daki Osmanlı Müzesi'nde sergileniyor
AA / Yusuf Böyük - Haberler | Kültür Sanat

Anadolu geleneksel kadın kıyafetleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Osmanlı Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Anadolu geleneksel kadın kıyafetleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Osmanlı Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada "Yüzüncü Yıla Yüz Proje" vaatleri arasında yer alan çalışmanın Anadolu'nun çeşitli yerlerinden yıllar boyu toplanan binden fazla eserden oluştuğunu dile getirdi.

Pulcuoğlu Ailesi'nden temin edinilen kıyafetleri çorabından başörtüsüne en ince ayrıntısına kadar düzenlediklerini aktaran Çerçi, "Tüm kıyafetler ve parçalar yöre yöre ayrılarak mankenlere giydirilip Manisa Osmanlı Müzesi'nde Manisalıların ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonun kalan parçaları ise yine tanzim düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılarak geçici sergi oluşturulmak üzere depoda titizlikle saklanmaktadır." dedi.

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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