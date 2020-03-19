Anadolu'da sanatın yaşatıldığı "Müzik Köyü" Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kaybolmaya yüz tutmuş türkülerin ve enstrümanların gelecek nesillere aktarılmasına aracılık ediyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kaybolmaya yüz tutmuş türkülerin ve enstrümanların gelecek nesillere aktarılmasına aracılık ediyor.

Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu tarafından ilk çalışmaları 2018'de başlayan proje çerçevesinde yıllardır kullanılmayan eski köy okulu, gönüllü katılımcıların ve köylülerin el birliğiyle müzik okuluna dönüştürüldü.

Köyde yaşayan çocukların halk müziği ve enstrümanlarla tanıştığı projeye, sanatçılar ve öğretmenlerin yanı sıra Türkiye'den ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi katıldı. Bu kişiler okula gelerek çocuklara müziği ve enstrümanları anlattı.

Proje artık köydeki tef çalan kadınlar tarafından sürdürülüyor.

Büyüklerinden yadigar kalan yarım asırlık tefleri ile seslerini duyurmaya çalışan kadınlar, halı dokurken, arpa buğday ekerken seslendirdikleri türkülerle köy düğünlerinde çaldıkları tefleri, üniversitelere hatta İstanbul'a dahi taşıyor.

Proje Koordinatörü Oğuz Karlı, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun renkli bir müzik coğrafyası olduğunu belirterek, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş türküleri ve çalgıları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmek olduğunu ifade etti.

Tef çalan Fatma Öztaş ise ekin biçerken, deste alırken seslendirdikleri türkülerden bahsetti.

Koşmalar besteleyen ve okuyan Emine Çevik da "Çocukluktan çok meraklıydım çalgıya. Köy düğünlerine gittiğimde kimseye bakmazdım tef çalan kişinin çalışına, söyleyişine bakardım. Bir insan istediğinde her şeyi yapabilir." diye konuştu.

Çevik, çocukluktan ezbere bildiği "İlkokul mezunuyuk. Türkü, kerem okuduk. Kilim heybet dokuduk. Ortaokul lise değil, ilkokulda okuduk." koşmasını da seslendirdi.

Projeyi sürdüren kadınlar, gelen misafirlerine hem türkülerini tanıtmak hem de sohbet etmek istediklerini ifade ediyor.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA