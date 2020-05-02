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Amik Ovası'nda tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleriyle aralıksız sürüyor

Amik Ovası'nda tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleriyle aralıksız sürüyor
02.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:54

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürün yetiştirilen Amik Ovası'nda tarımsal üretim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle aralıksız sürüyor.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürün yetiştirilen Amik Ovası'nda tarımsal üretim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle aralıksız sürüyor.

Reyhanlı ilçesinde bulunan 6 bin 500 dekarlık meyve bahçesinde, erkenci kayısı hasadına başlandı.

İşçilerin ürünü sosyal mesafe kuralına uygun olarak topladığı bahçede, Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu incelemede bulundu.

Çolakoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin tarım çalışanlarını olumsuz etkilememesi için tedbirleri titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, gıda arz, üretim ve tedariğinin korunması konularının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin, bitkisel üretimde gerekli olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, çapalama, ilaçlama ve hasat gibi konularda yaptıkları tüm faaliyetler kesintisiz olarak devam etmektedir. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinde çiftçilerimizin ve tarım işçilerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İl ve ilçe müdürlüklerimizde çalışan personel, bu hassasiyetle çiftçilerimizin yanında bulunmaktadır."

Çolakoğlu, ovada kavun, pamuk ve mısır ekimlerinin yapıldığını, soğan ve çilek gibi ürünlerin de hasadına başlandığını söyledi.

Aynı zamanda özellikle ihracata yönelik erkenci meyve olarak değerlendirilen kayısının da bölgede hasat edilmeye başlandığını belirten Çolakoğlu, "İşçiler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak hasat yapılıyor. " dedi.

Çolakoğlu, "Kovid-19 salgını şu ana kadar tarımsal üretimimizi herhangi bir şekilde etkilememiştir." ifadesini kullandı.

Ziraat mühendisi Mustafa Döndaş da 6 bin 500 dekar alanda erkenci meyve üretim ve hasadının devam ettiğini söyledi.

Bu sene 12-15 bin ton ürün almayı beklediklerini belirten Döndaş, bahçeye gerekli izinleri alarak işçileri getirdiklerini, her meyve ağacında sosyal mesafe kuralları gereği 2 ya da 3 işçinin çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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