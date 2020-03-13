SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Amerika'ya mücevher ihracatı açığını Türkiye kapatabilir" - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Kamar, Türkiye, Ekonomi

"Amerika'ya mücevher ihracatı açığını Türkiye kapatabilir"

Çin'in ABD'ye yaptığı 12 milyar dolarlık mücevher ihracatının korona virüsünden dolayı sekteye uğramasını değerlendiren Mustafa Kamar, salgının dünya tedarik zincirini de yerinden oynatacağını belirterek, "Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır" dedi.

13.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:45

Çin'in ABD'ye yaptığı 12 milyar dolarlık mücevher ihracatının korona virüsünden dolayı sekteye uğramasını değerlendiren Mustafa Kamar, salgının dünya tedarik zincirini de yerinden oynatacağını belirterek, "Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır" dedi.


Korona virüs salgınıyla birlikte Çin'deki üretimin yavaşlaması pek çok sektörde Türk firmalarına ilgiyi artırdı. Salgın nedeniyle alternatif pazarlara yönelen küresel şirketlerin temsilcileri, mücevher sektörünü de mercek altına aldı. Üyeleriyle birlikte gelişmeleri masaya yatırmak ve ABD ihracatını ele almak için düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Korona virüs salgınının mücevher sektöründeki ihracat hacmini artırabileceğini söyledi. Kamar, ABD'nin en büyük mücevher ithalatçısının Çin olduğuna ve bu yüzden oluşan açığı kapatmak için Türkiye mücevher sektörü adına güzel bir imkan oluştuğuna dikkat çekerek üç aylık sürede bir milyar dolar, bir yıl içerisinde de üç milyara dolara çıkarabileceklerini söyledi.


"Mücevher sektöründe de fiyat araştırması yapıldı"


ABD'nin dünyadaki en büyük mücevher ithalatçılarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kamar, "Baktığımız zaman bizim ihracatımız kendi ithalatı arasında küçük bir yer tutuyor. Amerika'nın en büyük ithalatçısı Çin. Korona virüsü'nden sonra ABD Ticaret Bakanı Sayın Ross Türkiye'ye geldi. Amerika'ya yüzde 35 ekstra vergileri koyduktan sonra bu ürünleri tedarik edebilecekleri ülkelerde araştırma işine girdi. Türkiye'ye geldikleri zaman bazı sektörlerde, 'Çin'in açığını kapatmak için hangi ürünler alınabilir' diye bir araştırma yapmışlar ve bunların içinde mücevher sektörü de var" dedi.


"Mikro rakamlı ihracatların önünü açacağız"


ABD ihracatını kısa zamanda arttırmayı planladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkat çeken Kamar, "Amerika'ya ihracatımızı artırmak için neler yapabileceğimizi düşündük. Gördük ki, küçük firmaların ulaşımı çok zor. Bunun için de oraya rahat ihracat yapılabilmesi için Amerika'nın en büyük lojistik firmalarının bir tanesiyle iş birliğine gittik. Böylece 20 bin, 10 bin ve hatta 5 bin dolarlık ABD'ye ihracat yapmak isteyenlerin paketlerini Kuyumcukent'ten alacağız. ABD'nin her noktasına rahatça ulaştırabilme imkanı sağlayarak kapıdan kapıya teslim işlemi yapacağız" diye konuştu.


"Ölçek konusunda en hazır sektör mücevher sektörü"


Çin'in ABD'ye yaklaşık 12 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaptığını ifade eden Kamar, "Bize bu açığı hemen doldurabilir misiniz?' diye soruldu. Türkiye'de ölçek konusunda en hazır sektör mücevher sektörü. Biz zaten tek vardiya çalışıyoruz. Yaklaşık yüzde 75 kapasite kullanım oranıyla hareket ediyoruz. Kendilerine üç ay içinde bir milyar dolar ihracata çıkarız. Biraz hazırlık yaptığımız zaman da bir sene içerisinde üç milyar dolara çıkarız. Ne kadar ölçeğimizi genişletsek de yakın zamanda Çin'in 12 milyar dolar ihracatını yakalamamız mümkün değil ama kayda değer bir artış yapabiliriz. Onun için potansiyelimiz var" şeklinde konuştu.


"Türkiye ihracat açığını doldurmak için hazır"


Mustafa Kamar, konuşmasında Korona virüs salgınının dünyadaki mevcut tedarik zincirinde de büyük değişikliklere de yol açabileceğini söyledi. Çin'de işçiliğin ucuz olduğunu kaydeden Kamar son olarak da, "Fakat bir sıkıntı olduğu zaman da bütün tedarik zinciri kopuyor. Bugün Çin, dünyanın yüzde 20 tedarikini sağlıyor. Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır. Fakat bazı yarı mamulleri de oradan alıyoruz. Deride, tekstilde çok iyiyiz ama bazı kimya parçaları ve ara ürünler Çin'den geliyor. Bana göre Korona virüsünden dolayı dünya bir yapılanma sürecince girecek ve Çin'de üretimi bırakacaklar. Büyük ihtimalle Hindistan'a kayacak. Hindistan dışında da kendilerini sağlama almak için Avrupa ve Amerika gibi değişik kıt'alarda da aynı firma üretim bantlarını geliştirmeye başlayacak. Onun için Türkiye burada çok şanslı, direkt yatırım çekebilir. Avrasya bölgesinde, Avrupa ve Asya'nın ortasında bir nokta" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Ekonomi
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Ekonomi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Ekonomi
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Ekonomi
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Ekonomi
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Ekonomi
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Muhterem Nur Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: "Amerika'ya mücevher ihracatı açığını Türkiye kapatabilir" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 12:58:30. #1.14#