15.08.2019 12:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor. Oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Amerika'nın oyalama taktiği burada geçerli olmayacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis arasında işbirliği ve vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından mevkidaşı Tunis ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Siero Leona ile karşılıklı ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Çavuşolu, "Her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve İlişkilerimizin hukuki zeminini de güçlendirmemiz lazım. Bu imzalanan vizelerin kaldırılması ile ilgili güzel bir başlangıç yaptık. Ekonomik alanda, Sağlık alanında, enerji alanında iş birliklerini geliştirmek için taslak anlaşmalar var. Ankara'da büyük elçilik açmak istiyorlar. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Tarım sektöründe, sağlık alanında tecrübe paylaşımlarını konuştuk. Bakanlıklar arasında, da birlikte tecrübe paylaşım programları düzenleyeceğiz. Afrika birliğine önem veriyoruz. Bölgemizde var olan ilişkilerimizi daha zenginleştirmek istiyoruz.Tüm açılımlarımızı ortaklık politikalarına dönüştürmek istiyoruz. Afrika birliği ile ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu dönemde daha görünür ve güçlü olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Siera Leone'nin kalkınması bizim içinde çok önemlidir" dedi. Güvenli bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu ABD'nin bu konuda samimi bir tavır takınması gerektiğini ifade ederek," Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik. Henüz detaylandırılması gereken bir çok konu var. Onun içinde müşterek hareket merkezinin kurulmasını kararlaştırdık. Amerika'dan müşterek hareket merkezinin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunu biliyoruz. ABD Heyeti Şanlıurfaya gelecek. İHA'larmız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabiki gözlem noktaları olacak birlikte devriyeler gezilecek. Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır. Buradan YPG ve PKK 'lıların çıkarılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir. Bu bölgenin istikrar kavuşturulması gerekiyor. Sorunların çözümü için müşterek hareket merkezinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika'nın oyalama taktiği burada geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç'te böyşe bir oyalamaya gidip sözlerini tutmadılar. Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor. Sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Atılan adımlar doğru ama bunun sonuçlandırılması gerekiyor. gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 1. 4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA PARA ÖDEMESİ YAPMIŞTIR" F -35 ile ilgili Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu," Asker ve teknik personelimizin programa dahil edilmediğini bir kısmının geri gönderildiğini biliyorsunuz. Fakat 9 ülkenin içinde olduğu bir programdır. Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye 1. 4 milyar dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor. S-400 alımından sonra tepkisi oldu ABD'nin ancak karşılıklı anlayış içinde bu işleri yoluna koyacağımızı düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar, ilişkiler karşılıklı gerilir bunun kimseye faydası yoktur. Biz bunu istemeyiz. Ancak olumsuz bir takım tavırlar takınıldığında bunun cevabını vereceğimizi Cumhurbaşkanımızda belirtmiştir. Fırat'ın doğusunda oluşacak güvenli bölge için Rusya ve diğer aktörlere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlip'te sükunetin hakim olması, diğer taraftan anayasa komisyonu kurulması, ve PKK YPG'nin oradan arındırılması. Bunu gördüğümüz kadarıyla rejimde çok istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Olumlu neticeleri elde etmek için gayretimiz devam edecektir" diye konuştu.

"BİZ ÜLKE OLARAK TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ise işbirliği mutabakatını son derece önemli bulduklarını ifade ederek, "Çok önemli tartışmalarımız oldu,iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ziyaret etmek istediğini iletti. İlişkilerimizi güçlendirmenin yanısıra, iki ülke olarak bir yol haritası ortaya çıkarmış olduk. Tarımla, madencilikle ilgili konuştuklarımız, yatırımcıların katkısı takdirle karşılanacaktır. Ekonomik işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Hükümetimiz ulusal gündemin en üst maddesi olarak beşeri kalkınmayı öngördü. Bu alanda önceliklerimizi hayata geçirme konusunu ele aldık. Bilgi tabanımızı bilgi ve teknoloji paylaşarak nasıl geliştireceğimizi ele aldık. Bu anlaşma önemli bir araç. Ülke olarak desteğinizi bekliyoruz. Biz ülke olarak Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. İslam İşbirliği Örgütü'nde önemli bir hedefimiz var. THY'nin başlattığı uçuş, çok güzel bir gelişme oldu. Desteğimizin sizinle olduğunu belirtmek istiyorum. Ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda Siera Leone bunu destekleyecektir" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İHA