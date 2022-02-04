Amazon Türkiye, sunduğu lojistik altyapı ve hizmetler ile KOBİ'lerin büyümesini destekliyor

Buss+ tarafından organize edilen Satın Alma ve Tedarik Zinciri Zirvesi'22, 3 Şubat'ta online olarak gerçekleşti.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden uzmanların konuşmacı olarak katıldığı zirvede dünden bugüne satın alma ve tedarik zincirinin gelişimi, sistematiği, pandemi etkisiyle uğradığı değişim sayesinde dijitalin yükselişi, tedarik ve tedarik yönetimindeki stratejiler gibi birçok konu ele alındı.

"Müşteri Odaklı Tedarik Zinciri ve Lojistik Hizmetleri" adlı oturumda konuşan Amazon Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Amazon'un müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda Amazon Prime, Amazon Lojistik (FBA) ve Avrupa İfa Merkezleri Ağı (European Fulfillment Network- EFN) ile Türk müşterilere ve çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarına sunduğu katma değeri yüksek, yenilikçi çözümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Lojistikte "müşteri odaklılık" başarıyı getiriyor

Açıklamada burada değerlendirmesine yer verilen Karadoğan, "Müşteri odaklılık" ilkesinin Amazon'un iş modelinin merkezinde yer aldığını belirterek, Amazon'un lojistik hizmetlerine bakışı ile ilgili, "Amazon olarak her zaman dünyanın en müşteri odaklı şirketi olmak misyonu ile hareket ediyoruz. Müşteri odaklılık prensibimizi yaptığımız her işte bir başlangıç noktası olarak aldığımız için tedarik zinciri ve lojistik alanında da hizmetlerimizi kurgularken müşterilerimizin ve satış ortaklarımızın beklentilerini merkeze alarak düşünüyoruz. Bu sayede bu alanda çok olumlu geri bildirimler aldığımız, Amazon Prime, Amazon Lojistik ve Avrupa İfa Merkezleri Ağı gibi katma değeri yüksek ve inovatif birçok hizmet sunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'ler Amazon Lojistik ile işlerini büyütüyor"

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin, Amazon'un faaliyetlerin temel bir parçasını oluşturduğunun altını çizen Karadoğan, "Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin yarısından fazlası, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarımıza ait. Biz de bünyemizde satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için her zaman yenilikler yaparak onlara yeni fırsatlar sunuyoruz. Amazon Lojistik hizmetimizle Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ'lerimiz ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerimizde depoluyor ve biz de hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyoruz. Böylece kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ'lerimizin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

"Amazon Avrupa Lojistik Ağı ile tüm Avrupa'ya ihracat fırsatı"

Karadoğan, e-ihracatla işlerini büyütmek isteyen KOBİ'ler için benzersiz bir fırsat sunan Amazon Avrupa Lojistik Ağı ile ilgili de şu bilgileri aktardı:

"Amazon'un Avrupa'daki mağazaları aracılığıyla Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen satış ortakları için sunduğu bir hizmet olarak öne çıkan Amazon Avrupa Lojistik Ağı sayesinde Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan ve Amazon Lojistik hizmetlerinden faydalanan satış ortakları, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor. Diyelim ki tüm envanterinizi Almanya'daki bir ifa merkezinde saklıyorsunuz. Avrupa Lojistik Ağımız aracılığıyla Fransa veya İtalya'dan bir siparişe de gönderim yapabilirsiniz."

Karadoğan, 40'ın üzerinde ifa merkezi ve 100'ün üzerinde teslimat istasyonundan oluşan bu geniş ağ sayesinde KOBİ'lerin ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyon müşteriye hızlı ve güvenilir teslimatla ulaştırarak büyüme şansı elde edebileceklerinin altını çizdi.

"Amazon Prime, hem müşteriler hem KOBİ'ler için fark yaratıyor"

Oturumun son bölümünde Amazon Türkiye'nin müşterilerine ayda sadece 7.90 TL'ye bedava ve hızlı teslimat, özel indirimler, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere, Prime Gaming ile ise ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sınırsız erişim gibi ayrıcalıklar sunduğu bir üyelik programı olan Amazon Prime'ın hem müşteriler, hem de satış ortakları için sunduğu avantajlar hakkında da bilgiler veren Karadoğan, şunları kaydetti:

"Amazon Prime programıyla birlikte bugün 4 ilimize (İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli) aynı gün, 36 ilimize ise ertesi gün teslimat seçenekleri sunuyoruz. Programın müşterilere sunduğu bu katma değer, özellikle KOBİ satış ortaklarımızın işlerini büyütmeleri ve satışlarını artırabilmeleri için de benzersiz olanaklar sunuyor. Satış ortaklarımızın Amazon Lojistik aracılığıyla sattığı ürünler otomatik olarak Amazon Prime logosuyla gösterilir. Böylece müşteriler, söz konusu ürünlerin Prime'ın sunduğu avantajlı teslimat seçeneklerinden faydalandığı konusunda bilgi sahibi olurlar. Amazon Lojistik'ten faydalanan satış ortaklarımız Prime müşterilerine herhangi bir ek ücret ödemeden bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkanı da yakalıyor."