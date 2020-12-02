Amazon Prime Battlefield 3 ücretsiz al! Battlefield 3 sistem gereksinimleri: minimum, önerilen sistem gereksinimleri! Battlefield 3 ücretsiz son gün!

Amazon Prime Türkiye'ye geldiğinden beri pek çok yeniliği de yanında getirdi! Peki, Amazon Prime nedir? Amazon Prime Battlefield 3 nasıl ücretsiz alınır? Battlefield 3 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 3 fiyatı ne kadar?

Son yıllarda dağıtıcı firma Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunların yanı sıra Steam'e üst üste gelen indirim haberlerinebir yenisi daha eklendi. Amazon Prime üyelerine harika bir sürpriz yapıldı. Battlefield 3 Amazon Prime ile ücretsiz oldu. Amazon Prime Gaming üyelerine Battlefield 3 ücretsiz olarak dağıtılıyor. Popüler oyunu, Amazon Prime tarafından verilen kod ile Origin kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

AMAZON PRIME NEDİR?

Amazon Prime hizmeti pek çok kolaylık sunmaktadır. Üyelik sayesinde uzun süren teslimat sürecini beklemek istemeyen müşteriler için hızlı teslimat seçeneği, ücretsiz veya düşük fiyatlı kargo imkanı gibi seçenekler vardır.

Bunlara ek olarak Amazon Prime'ı farklı platformlarla iş birliği içerisinde de görüyoruz.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazon Prime sayfasına ulaşarak, kayıt düğmesine basın.

30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime için ödemeyi tamamlamak için talimatları izleyebilirsiniz.

Not: İlk 30 gün içinde üyeliğinizi iptal ederseniz herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

AMAZON PRIME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime ayda sadece ₺7,90. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

AMAZON PRIME BATTLEFIELD 3 NASIL ALINIR?

Geçtiğimiz günlerde Red Dead Online'ın ayrı bir oyun olarak satılacağı Rockstar Games tarafından duyurulmuştu. Red Dead Online satışa sunuldu

Kısa zaman önce Amazon Prime Türkiye fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Aylık 7,90 TL ücretle abone olunabilen sistem; Amazon üzerinden yaptığınız alışverişlerde kargo ücreti ödememe, Prime Video hizmeti ve Prime Gaming hizmeti gibi olanaklar sağlıyor.

BATTLEFIELD 3 ÜCRETSİZ SON GÜN NE ZAMAN?

Bu hizmetlerden biri olan Amazon Prime Gaming tarafından Battlefield 3 ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, Battlefield 3'ün Origin kodunu alabilir ve sonrasında oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu fırsat 30 Aralık'a kadar geçerli olurken, oyunu kütüphanenize eklemeniz durumunda, sonsuza kadar oynayabilirsiniz.

BATTLEFIELD 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.0GHz

Ekran Kartı: DirectX 10 ya da 11 uyumlu Nvidia veya AMD ATI ekran kartı

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista ya da Windows 7

Depolama: Disk Versiyonu 15 GB/ Dijital versiyon 10 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD

Ekran Kartı: DirectX 11 Nvidia veya AMD ATI kart, GeForce GTX 460, Radeon Radeon HD 6850

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Sabit Disk: Disk Versiyonu 15 GB/Dijital versiyon 10 GB