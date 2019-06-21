Amatör Spor Kulüpleri ve Taban Birlikleri Buluşması - Bakan Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a birçok eser kazandırdığını ve bundan sonra da yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.
Kaynak: AA
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