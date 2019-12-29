29.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:27

Amasya ve Çorum'da 'tulumlu kablo hırsızlığı'na 3 tutuklama

Amasya ve Çorum'da giydikleri iş tulumuyla, haberleşme hizmet sağlayıcısı personeli görüntüsü verip, çıktıkları telefon direklerindeki bakır kabloları keserek hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son aylarda artan telefon kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüphelinin, kiraladıkları araçla Amasya ve Çorum'da giydikleri iş tulumuyla kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı firmanın personeli görüntüsü verip, çıktıkları telefon direklerindeki bakır kabloları keserek hurdacılara sattıkları tespit edildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Teknik ve fiziki takipte bulunan jandarma ekipleri, önceki gün düzenlenen operasyonla, şüpheli aracı, kent merkezi girişinde durdurdu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler yaptığı aramada; 3 siyah renkli iş tulumu, 2 demir kesme makası, 2 ahşap direğe tırmanma aparatı, 9 eldiven ve 2 çift bot ele geçirildi. Sorgulanmak üzere, il jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinde Amasya il merkezi ile Suluova, Gümüşhacıköy ve Göynücek ilçelerine bağlı köylerde ve Çorum'da olmak üzere toplam 22 telefon kablosu hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri, erittikleri bakırları da hurdacılara sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z.K., F.K. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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