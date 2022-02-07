Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu - Haberler
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Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 100 balya saman kül oldu.

Taşova ilçesine bağlı Hacıbey köyünde Oktay Kara'ya (38) ait tek katlı eski evden dönme samanlıkta sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla yangına Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yanı sıra köylüler müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

100 balya saman kül oldu

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 balya saman yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AMASYA

Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

Amasya'da samanlık yangını: 100 balya saman kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Taşova, Amasya, 3. Sayfa, Haber

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