Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
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Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor

Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Bahattin Özdilek'in bulunması için arama çalışması devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Bahattin Özdilek'in bulunması için arama çalışması devam ediyor.

Taşova ilçesine bağlı Gürsu köyünde 3 gün önce akşam saatlerinde ailesiyle iftar yapan Bahattin Özdilek, bir süre sonra ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde köylülerle birlikte arayan ailesi kayıp adamın izine rastlayamayınca "kayıp ihbarında" bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 72 yaşındaki Bahattin Özdilek'in bulunması için arama çalışması başlatan ekiplere köylüler de destek verdi.

Bahattin Özdilek'in eşi Kesmiye Özdilek (56), "İftar yemeğini yedi, ondan sonra çayını içti. Balkonda içtik çayı. Oturuyordu kendi orada. Ben bir ara içeri girdim 'hadi yatalım' diyerek. Kapı sesi duydum. Dışarı çıktım ki yok. Şurada akrabam vardı. Ona aradım. Yanıma eltimi çağırdım. Komşuları kaldırdık. Aramaya başladık. Aradık ama yok. Göremedim. Balkondan bir an için kayboldu. Kendisi Alzheimer hastası. Unutkanlığı çoktu. Köyde duruyordum öyle olmasın diye. İstanbul'da çok kayboluyordu. Sıkıntı oluyor diyerek burada duruyordum. Kaybetmeyeceğimi sanıyordum. Bir an önce sağ olarak bulunmasını istiyorum" dedi. - AMASYA

Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor
Amasya'da 3 gündür kayıp olan 72 yaşındaki adam aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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