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Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunma Kanunu 54. Maddesi ve Fiyat Yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunma Kanunu 54. Maddesi ve Fiyat Yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Belediyemiz Zabıta Amirliği ekiplerimiz, hem vatandaşlarımızı hem de alın teri ile ticaretini yapan kıymetli esnaflarımızı korumak adına fırın ve marketlerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor" diye konuştu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçede hizmet veren fırın ve marketlerde denetimlerde bulunuyor. Fırın denetimlerinde gramaj ve temizlik konularında denetimler yaptı. Ekipler marketlerde ise, etiket, reyon ve kasa fiyat karşılaştırması ve stok denetimleri gerçekleştirdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz" dedi. - YALOVA

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Metin Oral, Altınova, Yalova, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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