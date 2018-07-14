Altınordu Transfer Listesinin Başına Fenerbahçeli Samed Karakoç'un Aldı

İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. Altınordu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İsviçre kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.

TÜRKİYE KUPASINDA 10 MAÇTA 2 GOL ATTI

Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak.

Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda Altınordu'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı. (DHA)