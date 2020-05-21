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Altınordu'da tempo artacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, antrenmanlarda tempoyu artırmaya hazırlanıyor.

Altınordu'da tempo artacak
21.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:02

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, antrenmanlarda tempoyu artırmaya hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertli takıma dün ikinci kez koronavirüs testi yapılırken, 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan lig öncesi İzmir temsilcisi eski formuna kavuşmak için sıkı bir çalışma dönemine girmeyi planlıyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "11 Mayıs'ta yapılan ilk testin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdik. İkinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceğiz. Biraz daha saha şartlarına göre antrenman tempomuz artacak. Top kullanımı ve oyunlar başlayacak. Testin sonucu bizim için önemli" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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