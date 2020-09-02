Altınordu'da temizlik timi Ordu'nun Altınordu Belediyesi 'Temizlik Timi' vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokakların hijyeni için yürüttüğü süpürme ve özel solüsyonlu yıkama ile toplu kullanım alanlarının steril hale gelmesini sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi 'Temizlik Timi' vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokakların hijyeni için yürüttüğü süpürme ve özel solüsyonlu yıkama ile toplu kullanım alanlarının steril hale gelmesini sağlıyor.

'Temiz Şehir Altınordu' parolası ile kent temizliği alanında hummalı bir çalışma yürüten Altınordu Belediyesi pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte oluşturduğu 'Temizlik Timi' vasıtasıyla da şehrin birçok noktasında süpürme ve yıkama olmak üzere iki ekiple hijyen çalışması yürütüyor.

Ekipler çalışmanın yapıldığı cadde ve sokaklarda ilk olarak süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Süpürmenin ardından alana giren yıkama ekipleri ise çevreye zarar vermeyen özel solüsyonlarla cadde ve sokakları dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

Şehir genelinde devam eden çalışmalarla Altınordulu'ların pandemi sürecinde ortak yaşam alanlarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. - ORDU

Kaynak: İHA