Altınordu'da kalecilere özel kamp TFF 1'inci Lig'de sezonu tamamlayan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç kaleciler mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak bir haftalık özel kampa alındı.

TFF 1'inci Lig'de sezonu tamamlayan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç kaleciler mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak bir haftalık özel kampa alındı. Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) genç kalecileri için kaleci başantrenörü Atila Küçüktaka yönetiminde Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan kampa Emirhan Emir, Atahan Arslan, Efe Kaan Yıldız, Serhat Öztaşdelen, Umut Kesici, Furkan Bayram, Arif Şimşir, Onuralp Çevikkan ve Mirza Yalçın katılırken, A takım file bekçileri Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı da gençlerle bir araya geldi. Kamp, pandemi sonrası futbola dönüşü hızlandırmak için planlandı.

Altınordu patentli kaleciler Erce Kardeşler, Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Muhammet Taha Tepe'nin Süper Lig'e transfer olduğunun altını çizen kaleci antrenörü Küçüktaka, "Burası bir altın madeni. Önce Altınordu'ya, sonrasında Avrupa'nın önemli liglerine gidecek gençlerimizin eğitimleri devam ediyor. Pandemi nedeniyle dört aydan fazla bir süredir ayrı kaldığımız çocuklarımızla yeniden bir aradayız ve kriz dönemi sonrası hazırlığımız başladı" dedi. Erhan Erentürk'ün A takımda başarılı bir sezonu geride bıraktığını da sözlerine ekleyen Küçüktaka, "Erce Kardeşler'den devraldığı formayı çok iyi bir şekilde taşırken, ALFA'daki gençlere de gerçekten örnek oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA