Altınordu, Adana Demirspor'a karşı

21.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:37

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi takım taraftarı önceki hafta oynanan Adanaspor derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle stadyuma alınmayacak.

İzmir ekibi, rakibinin seyircisinden yoksun olmasını avantaja çevirmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren ön libero Oğulcan kadroda yer almazken iyileşen sağ bek Kerim ise yedek soyunacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 3 puan yüzü göremeyen Altınordu, zirve yarışı veren Adana Demirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, 24 puanla 14'üncü sırada, Adana Demirspor ise 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan maç 2-2 sona ermişti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hiçbir takımdan çekinmediklerini ifade ederek, "Rakibin gücünü biliyoruz ancak kendi gücümüzün de farkındayız" diye konuştu.

ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'İ

Altınordu'nun Osmanlıspor maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Erhan - Ufuk, Sinan, Ravil, Ali, Berkay, Furkan, Atakan, Muhammed, Metehan, Kemal

Kaynak: DHA