Altındağlı kadınlara ilk yardım dersi

Altındağlı kadınlara ilk yardım eğitimi verildi. Türk Kızılay tarafından verilen eğitime kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Altındağlı kadınlar ilk yardım konusunda bilinçlendi. Kadınlara boğaza yabancı bir cisim kaçması sonucu neler yapılabileceği başta olmak üzere acil durumlarda yapılması gereken temel ilk yardım müdahaleleri anlatıldı. Özellikle bebek ve çocuklarda boğaza yabancı bir cisim kaçması sonucunda yaşanabilecek kötü sonuçları önlemek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı seminerde, katılımcılar "Heimlich Manevrası" hakkında bilgilendirildi. Basit bir manevra ile hayat kurtarılabileceğini öğrenen kadınlar, manevrayı model üzerinde deneme imkanı da buldu.

"Önce sakin olunmalı"

Seminerde ayrıca ilk yardım gerektiren durumlar ve uygulamalar da fotoğraflarla anlatıldı. Kazaların her insanın başına gelebileceği, pek çok kazanın herkesin en güvenli yer olarak gördüğü evlerde yaşandığı ve bu tip kazaların ölümcül sonuçlar doğurabildiği gibi konuların altının çizildiği seminerde, ilk yardım uygulamalarının bilinmesinin hayati bir önem taşıdığı vurgulandı. İlk yardım sırasında sakin olmanın önemini vurgulayan Türk Kızılay ilk yardım eğitmeni, "Sakin davranmak gerçekten çok önemli. Aksi halde hastanın hayatını daha fazla riske sokabilirsiniz" uyarısında bulundu.

"Aileler bilinçlenmeli"

Çocukların sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu önemli konularda aileleri bilinçlendirmek için ilk yardım seminerleri düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu seminerlere katılmaya ve ilk yardım konusunda bilinçlenmeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA