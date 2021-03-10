"Altın üçgendeki" heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak
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"Altın üçgendeki" heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak

10.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:16

Edirne'de Mimar Sinan heykeli kaidesi ile Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarlarına sprey boyayla zarar verildi.

Edirne'de Mimar Sinan heykeli kaidesi ile Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarlarına sprey boyayla zarar verildi. Şüphelinin bulunmasında boyalı elle bırakılan izden de yararlanılacak.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin dizilişi nedeniyle "altın üçgen" diye anılan tarihi alanda bulunan Mimar Sinan heykelinin kaidesi ve çevresi, ışıklı Edirne yazısı ile turizm danışma ofisi duvarına sprey boyayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri durumu polis bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı.

Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin boyalı eliyle danışma ofisinin duvarına bıraktığı izden de yararlanacak.

'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak
'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak
'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak
'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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