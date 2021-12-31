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Altekma'dan Weber'e veda

Altekma'dan Weber'e veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber ile yollar ayrıldı.

İZMİR (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Takımımızın Brezilyalı oyuncusu Luan Weber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Luan Weber'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, dünkü antrenmanın ardından takımla vedalaşan Weber'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.


Altekma'dan Weber'e veda

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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