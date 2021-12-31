Altekma'dan Weber'e veda

İZMİR (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Takımımızın Brezilyalı oyuncusu Luan Weber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Luan Weber'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, dünkü antrenmanın ardından takımla vedalaşan Weber'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.