Altay, normal sezonu yarınki Bandırmaspor maçıyla tamamlayacak

TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantileyen Altay, 34. ve son hafta maçında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantileyen Altay, 34. ve son hafta maçında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Son hafta öncesinde 60 puanla 5. sırada bulunan Altay, 4. durumdaki İstanbulspor'un 1 puan gerisinde, 6. sırada yer alan Altınordu'nun 3 puan önünde bulunuyor. Altay'ın sıralamadaki yeri, kendisinin ve rakiplerinin alacağı skorlara göre değişecek.

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçta geçen hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı ekipte 33 maçta 22 golle ligin en fazla gol atan ismi konumundaki Marco Paixao, yarın oynanacak maçlarda geçilmemesi halinde ligde üst üste 3. sezon en fazla gol kaydeden futbolcu olacak.

Yarın forma giymesi halinde Altay'la 100. maçına çıkacak Paixao'yu son hafta maçları öncesinde 18 golle GZT Giresunspor'dan Ibrahima Balde ile 14'er golü bulunan Adanaspor'dan Ognjen Ozegovic ile Tuzlaspor'dan Thuram izliyor.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Royal Hastanesi Bandırmaspor, sadece 1 galibiyet elde ettiği son 6 karşılaşmada 4 puan alabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz