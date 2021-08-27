Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Altay, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesinde siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu hazırlıklar kapsamında sabah saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, dayanıklılık ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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