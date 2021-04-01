Altay, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik çalıştı.
Altay'da Gabon Milli Takımı'nda Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko antrenmanda yer almadı.
İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz