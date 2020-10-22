Alpaslan Tahsin, Yılport Samsunspor'da

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında yetişen aslen Batı Trakya Türkü olan genç yıldız adayı Alpaslan Tahsin, Yılport Samsunspor altyapısında kariyerini sürdürecek.

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında yetişen aslen Batı Trakya Türkü olan genç yıldız adayı Alpaslan Tahsin, Yılport Samsunspor altyapısında kariyerini sürdürecek.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın son yıllarda genç futbolculara gösterdiği ilgi ve takıma kazandırma projesi kapsamında, birçok Avrupa kulübünün gelişimini yakından izlediği Alpaslan Tahsin de Yılport Samsunspor altyapısına transfer edildi.

Futbol kariyerini Samsunspor Futbol Akademisi'nde ve genç takımlarında sürdürecek olan 16 yaşındaki futbolcu, yaz döneminde Yılport Samsunspor genç takım kampında gösterdiği performansla kulübün dikkatini çekmişti. Avrupa'da "Genç yetenek avcısı" olarak da bilinen İspanyol menajer Monchi'nin gözetiminde Sevilla kamplarına da katılan Tahsin ile Lazio, Fiorentina, Bologna da yakından ilgileniyor. Tahsin için İtalyan spor basını da daha önce "Joker gibi 10 numara" yorumunu yapmıştı.

Genç oyuncu Tahsin, eğitimini de Samsun'da tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı