Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?
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Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

15.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:48
Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci hafta mücadelesinde Almanya, konuk ettiği Ukrayna'yı yendi. Oldukça çetin bir mücadele ile geçen Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

Nefesleri kesen bir mücadele ile geçen maçta Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

ALMANYA - UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci hafta mücadelesinde Almanya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü ise 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti. Almanya'da Leon Goretzka, yaptığı 2 asistle öne çıkan bir diğer isim oldu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 17:48:22. #1.14#
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