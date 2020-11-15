Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci hafta mücadelesinde Almanya, konuk ettiği Ukrayna'yı yendi. Oldukça çetin bir mücadele ile geçen Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

Nefesleri kesen bir mücadele ile geçen maçta Almanya - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? Almanya - Ukrayna maçı sonucu kaç kaç?

ALMANYA - UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci hafta mücadelesinde Almanya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü ise 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti. Almanya'da Leon Goretzka, yaptığı 2 asistle öne çıkan bir diğer isim oldu.