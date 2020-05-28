Almanya harekete geçti: Rusya'nın Berlin Büyükelçisi siber saldırılarla ilgili bakanlığa çağrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya harekete geçti: Rusya'nın Berlin Büyükelçisi siber saldırılarla ilgili bakanlığa çağrıldı

konuşan Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, "Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Almanya Başbakanı Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz.

Almanya harekete geçti: Rusya'nın Berlin Büyükelçisi siber saldırılarla ilgili bakanlığa çağrıldı
28.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:49

konuşan Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, "Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Almanya Başbakanı Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz. Sayın Merkel'in bilgisayarını ve e-postalarını güvenle kullanabilir" demişti.  Rusya, ABD ve Çin'in data çalma konusunda başta olduğunu ifade eden Koyun, "Bunu yapmayan ülke olmamakla birlikte, bu işin başını Rusya, Çin ve tabi ki büyük oyuncu olarak ABD çekiyor. Çünkü insanlar artık her şeyin datada saklı olduğunu, datayı ele geçirenin o ülkeyi eline geçireceğini farkına varmıştır. Bu da gerçekten ilerdeki bu dijital dünyada yeni oyun kuralları koyacaktır. Buna karşın, bizim ülkemizin de kendisini koruma mecburiyetini görüyoruz. Yapılması gerekenlerden en önemlisi de budur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı Haber
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu Haber
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Mete Gazoz Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Almanya harekete geçti: Rusya'nın Berlin Büyükelçisi siber saldırılarla ilgili bakanlığa çağrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 15:49:08. #1.15#
title