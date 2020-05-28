Almanya harekete geçti: Rusya'nın Berlin Büyükelçisi siber saldırılarla ilgili bakanlığa çağrıldı konuşan Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, "Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Almanya Başbakanı Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz.

konuşan Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, "Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Almanya Başbakanı Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz. Sayın Merkel'in bilgisayarını ve e-postalarını güvenle kullanabilir" demişti. Rusya, ABD ve Çin'in data çalma konusunda başta olduğunu ifade eden Koyun, "Bunu yapmayan ülke olmamakla birlikte, bu işin başını Rusya, Çin ve tabi ki büyük oyuncu olarak ABD çekiyor. Çünkü insanlar artık her şeyin datada saklı olduğunu, datayı ele geçirenin o ülkeyi eline geçireceğini farkına varmıştır. Bu da gerçekten ilerdeki bu dijital dünyada yeni oyun kuralları koyacaktır. Buna karşın, bizim ülkemizin de kendisini koruma mecburiyetini görüyoruz. Yapılması gerekenlerden en önemlisi de budur" diye konuştu.

Kaynak: DHA