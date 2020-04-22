Almanya'dan getirilen 232 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi ALMANYA'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Niğde'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

ALMANYA'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Niğde'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Almanya'dan Kayseri Havalimanı'na getirilen 232 vatandaş, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye götürüldü.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık durumlarına göre evlerine gönderilecek.

Kaynak: DHA