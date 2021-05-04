Almanya'da yaşayan Türkler göçün 60. yılında "çifte vatandaşlık" hakkı istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da yaşayan Türkler göçün 60. yılında "çifte vatandaşlık" hakkı istiyor

Almanya'da yaşayan Türkler göçün 60. yılında 'çifte vatandaşlık' hakkı istiyor
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılında, tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesini istedi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılında, tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesini istedi.

12 Mayıs'ta KRV Eyalet Meclisinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) grubunun Eyalet Meclisine sunduğu "çifte vatandaşlık teklifinin" ele alınacağını hatırlatan Gemici, yaptığı yazılı açıklamada, Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) başbakan adayı olan Armin Laschet'in çifte vatandaşlık yasasına destek olması durumunda Türklerin gönlünü kazanacağını, bunun da seçim sonuçlarına mutlaka yansıyacağını ifade etti.

Çifte vatandaşlığın "sadakat sorunu" yaratacağı konusundaki endişelerin yersiz olduğunu, bu tartışmaların yabancı düşmanı partilerin ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Gemici, şu değerlendirmede bulundu:

"Çifte vatandaşlığın kabulü, çoğulcu ve demokratik toplumda göçmenlerin siyasi yaşama katılmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayacak, yurttaşlarımızın bu ülkedeki statülerini güçlendirecek, sosyal haklarını güvence altına alacak, fırsat eşitliğinin ve barış içinde bir arada yaşamanın kapılarını açacaktır. Çifte vatandaşlık sayesinde yurttaşlarımız seçme ve seçilme hakkına sahip olacak, eyalet meclisleri ve federal mecliste temsil edilecektir. Böylece sesimizi duyurmak, sorunlarımıza çözüm bulmak mümkün olacaktır. Türk düşmanlığı yaparak oy avcılığı yapan aşırı sağcı partilerin ve ırkçı saldırıların önüne set çekilecektir. Devlet memuru olmak isteyen Türk gençlerinin önündeki engeller kalkacaktır."

Çifte vatandaş olanların Türk-Alman dostluğuna, turizme, ekonomiye önemli katkılar yapacağına işaret eden Gemici, "Almanya'ya Türk iş gücü göçünün 60. yılında tanınacak bu hak, toplumumuz tarafından emeğe saygı, takdir edilme ve kabullenme olarak değerlendirilecektir. Bu hak sadece birinci nesil için değil, tüm yurttaşlarımız için geçerli olmalıdır. Halen Almanya'da yaşayan 50'den fazla ülke vatandaşı çifte vatandaş konumundadır." ifadelerini kullandı.

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Gemici ayrıca bireylerin ve derneklerin komisyona ve parti yetkililerine mektup ya da elektronik posta göndermelerinin bu konudaki çalışmaları önemli yönde etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'da yaşayan Türkler göçün 60. yılında "çifte vatandaşlık" hakkı istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:28:25. #1.15#

title