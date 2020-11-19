Almanya'da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası
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Almanya'da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası

19.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:22
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümler ise 46 olarak açıklandı.

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 635 yeni koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümler ise 46 olarak açıklandı.

Almanya bugün açıkladığı son 24 saatlik bilançoyla birlikte toplam koronavirüs vaka sayısı 860 bin 168 olduğu ve virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 13 bin 538'e yükseldiği raporlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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