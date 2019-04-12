– Almanya'da seyir halindeki hızlı tren kurşunlandı. Trenin camlarının hasar gördüğü saldırıda, kimse yaralanmadı.

Alman haber kanallarından n-TV'de yer alan son dakika haberine göre, Berlin ile Saarbrücken arasında sefer yapan hızlı trene Ladenburg yakınlarında silahla ateş açıldı. Camların hasar gördüğü kurşunlamada, trende bulunan 151 yolcudan kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Bölge polisi, hareket halindeki trenin kurşunlanmasının tek bir kişi değil, bir kaç kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüpheleniyor. - Ceylan

Kaynak: DHA