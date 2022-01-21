Almanya'da günlük vaka rekoru

Almanya'da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da Covid-19'un Omicron mutasyonu vakalarında artış yaşanmasının ardından ülkede günlük vakada rekor kırıldı. Robert Koch Üniversitesi (RKİ) son 24 saat içinde Almanya'da 140 bin 160 yeni vaka tespit edildiğini ve 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede son bir hafta içinde tespit edilen yeni vaka sayısı 587 bin 322 olurken, ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 706,3 oldu. Salgının başından bu yana 8 milyon 450 bin 546 Covid-19 vakası kaydedilen ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplam 116 bin 485'e yükseldi.

ALMANYA'DA YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE 21 BİN 64 HASTA BULUNUYOR

Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 64 hastanın bulunduğu, doluluk oranının da yüzde 83,70 olduğu ve 4 bin 102 boş yatak bulunduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 bulaşmış hasta sayısının ise 2 bin 443 olduğu ve hastaların bin 512'sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.

PCR TEST LABORATUVARLARI VERİLERİ DEĞERLENDİREMİYOR

Almanya'da artan Covid-19 vakalarının ardından ülkede günlük yapılan testlerin analizi için test laboratuvarları, alınan örneklerin değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalmaya başladı. Alınan bir örneğin sonucunun beş günü bulmasıyla birlikte uzmanlar, Covid-19 belirtileri gösteren kişilerin yaptırdığı testin sonucunu beklemeden kendini izolasyona alması ve testin sonucunu alıncaya kadar dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şimdiden sağlık sektöründe çalışanlar için PCR testlerine öncelik verilmesi konusunda çalıştıklarını açıkladı. Akredite Tıp Laboratuvarlar Birliği Başkanı Michael Müller ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak yüksek vakalar karşısında laboratuvarların gelen testleri zamanında değerlendirmesinde daha fazla zorlukların yaşanacağı konusunda uyardı.

Ülke genelinde 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Alman halkının yüzde 73.1'i iki doz Covid-19 aşısı yaptırırken, yüzde 48.9'u ise güçlendirici doz yaptırdı.

(İHA)

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