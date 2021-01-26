Almanya, 3 hafta karantinaya girecek
26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Almanya, pazartesi gününden itibaren karantinaya girebilir.
Almanya'da sert karantina uygulamalarının yarın saat 10'da tüm eyalet başbakanları ile yapılacak toplantı sonrasında pazartesi günü uygulanmaya başlayacağı tahminleri ağır basıyor.
Alınması kesin gözü ile bakılan karantina, tüm Almanya'da 3 hafta süre ile uygulanacağı tahmin ediliyor. Gözler yarın yapılacak olan toplantıda.
Kaynak: Tourism Today