Almanya, 3 hafta karantinaya girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya, 3 hafta karantinaya girecek

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Almanya, 3 hafta karantinaya girecek

Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Almanya, pazartesi gününden itibaren karantinaya girebilir.

Almanya'da sert karantina uygulamalarının yarın saat 10'da tüm eyalet başbakanları ile yapılacak toplantı sonrasında pazartesi günü uygulanmaya başlayacağı tahminleri ağır basıyor.

Alınması kesin gözü ile bakılan karantina, tüm Almanya'da 3 hafta süre ile uygulanacağı tahmin ediliyor. Gözler yarın yapılacak olan toplantıda.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya, 3 hafta karantinaya girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:37:50. #1.16#
title