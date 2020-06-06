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Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok

Alman basını Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara övgü yağdırmaya devam ederken son olarak ülkenin etkili gazetelerinden Die Welt'te yayınlanan makalede Türkiye'nin SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer ülkelerin ilgisini uyandıran Türk SİHA'larının savaş alanında ABD SİHA'larından çok daha etkili olduğu vurgulandı.

06.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:42

Almanya'nın etkili gazete ve dergileri sayfalarında Türk SİHA'larını övgüyle anlatan yayınlara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısını anlatan haberden sonra, dün Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'de geniş bir makale yayınlandı.Gazetenin yazarlarından Boris Kalnoky imzalı makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

ABD SİHA'SINDAN DAHA ETKİLİ

Kalnoky makalesinde SİHA'ları ABD'nin MQ-9 Reapar İHA'sıyla kıyaslayarak, "Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılar'dan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor" denildi.

Die Welt makalesinde Türk SİHA'ları şöyle anlatıldı: Türk SiHA'sı Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara, geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor, diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA,MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür SİHA'lar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor. Ancak Bayraktar TB2, 'MQ-9 Reaper'dan çok daha etkili. MQ-9 Reaper gibi Türk Bayraktar TB2'de 24 saatten fazla uçabilir, gözlem yapabilir, hedefleri imha edebilir. Ama Türkiye'nin insansız hava aracı stratejisi tamamen farklı. Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor.

Almanlardan Türkiye'ye övgü dolu sözler: ABD'de bile bu kadar güçlüsü yok
Die Welt söz konusu makaleyi bu fotoğrafla servis etti

SURİYE'DE ASKERİ BAŞARI GETİRDİ

Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi, aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya'da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var; hassas, ucuz ve etkili. Tam otomatik kontrol edilen Bayraktar TB2 tankları imha edebilen akıllı MAM-L füzeleri ile donatılmış. Düşük maliyetli olmaları nedeniyle, bu tür SİHA'lar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasına da olanak sağlıyor. Örneğin Suriye'de Rusya, şimdilik Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze almaya cesaret edemeyecektir…SİHA'lar İdlib'te birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki, saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi. Araştırma bloğu Bellingcat, Suriyelilerin en az 106 zırhlı araç kaybettiğini ortaya çıkardı…Sonuç olarak Suriye ordusu, kuzeydeki İdlib'e yönelik saldırılarını durdurmak ve kazandığı toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Almanlardan Türkiye'ye övgü dolu sözler: ABD'de bile bu kadar güçlüsü yok

LİBYA'DA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİNİ GÜÇLENDİRDİ

Libya'da da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci General Halife Hafter ile savaşan Fayiz es-Serrac'ın BM tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'ni de güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter başkent Trablus'un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye'nin müdahalesi, özellikle de Türk SİHA'larının kullanımı, Serrac'ın lehine güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Serrac'a bağlı birlikler Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiyye Hava Üssü'nü Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde ele geçirdi.

TÜRK MİLLİ GURURUNUN ÖZETİ

Bayraktar TB2 SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'de milli kahraman haline geldiğini belirten Die Welt, 41 yaşındaki Bayraktar'ın ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) okuduğunu ve 2005'te Türkiye'ye gelerek Bayraktar Mini İHA'yı Türk subaylarınatanıttığını kaydetti. Alman gazetesi, o dönem askerlerin şüpheyle yaklaşmasına rağmen 2000'li yılların başında bu alanda çalışmaya başlayan Baykar'ın on yıl sonra çok daha büyük, silahlı ve yüksek teknoloji ürünü Bayraktar TB2 SİHA'yı geliştirdiğini vurguladı.

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok

Ekonomi Manşet

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