Alman Basınından Türkiye'ye Yönelik Yeni Casusluk İddiası

Alman basını Türkiye'ye yönelik yeni bir casusluk iddiasını gündeme getirdi.



Süddeutscher Zeitung gazetesi, NDR ve WDR kurumlarının yayınladığı ortak haberde, Türk Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışında görevli askeri personelden 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yapan askerler hakkında bilgi toplanmasını istediğini öne sürüldü.



Emir 9 Haziran'da gönderildi



Haberde, Genelkurmay tarafından yurt dışındaki askeri ateşeler ile NATO üslerinde görevli askeri personele 9 Haziran tarihinde gönderildiği belirtilen emirle, Avrupa ülkelerine kaçan darbe şüphelisi askerlerin nerede kaldıkları, sığınma başvurusu yapıp yapmadıkları, yabancı devletler ve medya kuruluşlarıyla irtibatta olup olmadıkları konusunda detaylı bilgi toplanılmasını istediği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Berlin Büyükelçiliği'nin, gazetenin konuya ilişkin sorusuna 'yanıt vermekten kaçındığı' da haberde yer alan bilgiler arasında.



Çok sayıda askeri personelin sığınma başvurusu yaptığı gündeme gelmişti



Darbe girişimi sonrasında başta Almanya'nın Ramstein NATO Üssü'nde görev yapan askeri personel olmak üzere, çok sayıda askeri görevlinin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine sığınma başvuru yaptıkları gündeme gelmişti. Ayrıca, darbe girişimine bizzat katıldığı belirtilen iki subayın Almanya'ya sığındığı iddiaları da basına yansımıştı.



MİT elemanları ve DİTİB imamlarının Gülen taraftarları hakkında casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiaları üzerine Federal Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.



Türk istihbaratı, Almanya'nın anti-casusluk odağında



Bu arada bugün Başkent Berlin'de Anayasayı Koruma Teşkilatının 2016 yılı raporu açıklandı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen ile birlikte rapor hakkında bilgi veren Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türk istihbaratının Almanya'nın casusluğa karşı koyma faaliyetlerinin odağında olduğunu duyurdu. de Maizere, "Hangi ülkeden olursa olsun casusluk, ajanlık faaliyetleri ve istihbarat örgütlerinin operasyonlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi. - Dortmund