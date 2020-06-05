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Alkaya: Turizmde 50 milyar dolarlık beklenti vardı

TURİZMCİ Zafer Alkaya, sektörün geçen yıl 35 milyar dolar ciro yakaladığını belirterek, "Bu yıl da 50 milyar dolarlık beklenti vardı ama pandemi nedeniyle planlar şaştı" dedi.

Alkaya: Turizmde 50 milyar dolarlık beklenti vardı
05.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:28

TURİZMCİ Zafer Alkaya, sektörün geçen yıl 35 milyar dolar ciro yakaladığını belirterek, "Bu yıl da 50 milyar dolarlık beklenti vardı ama pandemi nedeniyle planlar şaştı" dedi.

5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Zafer Alkaya, Türkiye'de turizmin kalesi olarak kabul edilen Antalya ile en çok tercih edilen yerlerinden Belek bölgesinin, tatilciler için hazırlandığını söyledi. Alkaya, yurt dışı ve yurt içindeki acenteler ile misafirlerden en çok villalar, havuzlar ve çocuk kulüpleriyle ilgili sorular geldiğini aktardı. Alkaya, "Havuzlarla ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Uluslararası firmaların yönlendirmesiyle de en güvenli şekilde tutmaya çalışıyoruz. Güvenli bir plaj oluşturmaya çalışıyoruz. En önemlisi sosyal mesafe. Her alanda sosyal mesafeyi korumak adına eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Mini kulüplerin oteller içindeki en önemli bölüm olduğunu kaydeden Zafer Alkaya, "Ailelerin tatil tercihini etkiliyor. Bu öncelikle, bugünlerde gündemimize aldığımız en önemli noktalardan biri. Bakanlığın yeni bir genelgesi yayımlandı. Normalde mini kulüp izin listesinde yoktu ama yeni genelgeyle izin kapsamına alındı. Biz bu konuda da personelimizi eğiterek, belki de Akdeniz'in en iddialı, en donanımlı ve çok konuşulacak mini kulüp yatırımı yapmıştık. Ama şanssız bir dönemde açılacak maalesef ve şu anda sınırlı hizmet verecek" diye konuştu.'TAM GÜVENLİ GÖRÜLMÜYORUZ'Dış turizme yönelik beklentiler hakkında da bilgi veren Alkaya, şöyle konuştu: "Dış rezervasyonlar eylül-ekim gibi tarihlere öteleniyor, ama şu an tam olarak bilemiyoruz. Antalya ve Belek bölgesi yabancı turist anlamında Türkiye'nin en önemli merkezi konumunda. İki büyük pazarımız var; Almanya ve Rusya. Geçen yıl 7 milyona yakın Rus, 5 milyon Alman turist aldık. Dün Almanya bir açıklama yaptı. Seyahat uyarıları var. Riskli ülkeler üzerinde konuşuyorlar. Onlardan biri de ne yazık ki biziz. Dünkü toplantıdan çıkan sonuç, seyahat yasağı değil belki ama tam güvenli görülmüyoruz. Alman firmalarının burada çok büyük yatırımları da var. Şu anda böyle bir karar çıktı ama çok uzun sürmeyeceğini, bu durumu düzelteceğimizi biliyoruz. İki büyük pazarımızdan Almanya ve Rusya zaten bunu çok iyi biliyor."'PANDEMİ OLMASAYDI HEDEF 20 MİLYON TURİSTTİ'Zafer Alkaya, geçen yıl Antalya'ya 16 milyonu aşkın turist geldiğini hatırlatarak, "Bu çok önemli bir rakam Antalya için. Bu yıl bu rakamı yakalama ihtimalimiz yok tabii. Pandemi süreci yaşanmamış olsaydı Antalya'da bu yıl 20 milyonu yakalayabilecek bir rakam hedefliyorduk. Tabii hiç kimsenin hesaplarında olmayan bir süreç ortaya çıktı. Hollanda'da, Almanya'nınki gibi bir karar alındı. Hollanda da bizim için potansiyeli yüksek iyi bir pazar. Ama hem sektör hem devletler bazındaki görüşmelerle bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyoruz" dedi.'2020 BEKLENTİSİ 50 MİLYAR DOLARDI'Alkaya, turizm sezonundaki ciro beklentileri hakkında da şunları söyledi:

"Turizm sektörü, işlerin iyi gittiği dönemde cari açığın yarısını kapatan bir sektördür. Kimse böyle bir pandemi beklemiyordu. Turizm en fazla etkilenen sektör. Maalesef, şu anda en çaresiz sektörlerden biri durumuna düşüyoruz. Misafir akışı, tatil planı olmayınca ciro olmaz. Turizm sektörü geçen yıl 35 milyar doları yakaladı, bu yıl da 50 milyar dolarlık beklenti vardı ama planlar şaştı."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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