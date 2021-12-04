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Alim Kandemir baba oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alim Kandemir baba oldu

Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir baba oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir baba oldu.

Kayseri Bölgesi B Klasman Hakemi Alim Kandemir ve eşi Gözde Kandemir'in mutlu günü. 2,5 yıllık evliliklerini bir erkek çocuğu ile taçlandıran Kandemir çiftinin mutluluğu görülmeye değer. Alim Kandemir'in eşi Gözde Kandemir bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan erkek çocuğuna 'İsmail Asaf' ismi verilirken, ilk kez babalık duygusunu yaşayan Alim Kandemir büyük heyecan yaşadı.

Alim Kandemir 5 Aralık Pazar günü oynanacak olan Bodrumspor ile Hekimoğlu Trabzonspor maçında düdük çalacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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