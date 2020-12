Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle?

Alev Alev yayınlandığı ilk gündün beri seyircileri ekran karşısında büyük bir heyecana sürüklüyor. Kadınlar, dış güzellikler, aile problemleri, entrikalar, oyunlar, dünyada herkesim göz yumduğu ama var olan sorunları ele alan bu dizi 6 bölümdür seyirciler tarafından nefesler tutularak izleniyor. Başrollerinde usta oyuncular ve sevilen yüzlerin olduğu Alev Alev dizisinin bakalım yeni bölümünde neler olacak!

ALEV ALEV NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV'nin son zamanlarda yayınlanan en sevilen dizilerinden biri olan Alev Alev her Perşembe Show TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Farklı ve etkileyici bir hikayesi olan dizinin her bölümünde yeni bir hikaye ve yeni bir aksiyon ortaya çıkıyor. Alev Alev dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü saat 20:00'da seyircilerle buluşacak. Bu akşamki yeni bölümü izlemeden önce geçen haftaki bölümü izlemek isteyenler ya da bölümü daha sonra izleyecek olanlar Show TV'nin resmi internet sitesinden Alev Alev dizisine ulaşabilirler.

ALEV ALEV

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve ön izleme videoları yayınlandı. Bu akşam yeni yayınlanacak olan bölümde de tansiyon bir hayli yüksek olacak gibi duruyor. Dizinin güçlü ve zeki kadını Cemre bu hafta da kızı için kocası Çelebi'ye karşı savaş veriyor. Ozan her bölüm olduğu gibi bu bölüm de Cemre'nin yanında oluyor ve onu hiç yalnız bırakmıyor. Seyirciler bu ikilinin arasında olacakları merakla bekliyor. Seyircilerin içini parçalayan Çiçek dramı devam edecek gibi görünüyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve ön izleme videosu!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMFRAGMANI İZLE

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME!