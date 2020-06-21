Albüm için oteli kapattı
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Albüm için oteli kapattı

Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman "Nerde Kalmıştık" albümünün tüm şarkılarına klip çekti.

Albüm için oteli kapattı
21.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:26

Kariyerinin otuzuncu yılını kutlamaya hazırlanan Safiye Soyman, Temmuz ortasında Azka Müzik etiketiyle tüm platformlarda yerini alacak yeni albümündeki şarkıları Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdi. Çekimler için Bodrum'da yer alan Azka Otel'i bir haftalığına kapatan Soyman, Azka Müzik'in sahibi Bülent Kaya ile birlikte seti ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtladı...

30 YILLIK KLİP HASRETİ SON BULDU...

"Son zamanlarda sanat camiası ve şarkıcılar hep single çıkartıyor. Biz de dedik ki "Nerde Kalmıştık" diyerek yok olmaya yüz tutan albüm geleneğini devam ettirelim. Sevgili patronumuz Bülent Kaya'da bu konuda bizden desteğini esirgemedi ve& ; şarkılarımızı bir bütün halinde, albüm şeklinde sizlerle buluşturmaya karar verdik. Bunun yanı sıra önemli olduğunu düşündüğüm bir detay var. "Gelen Vurdu Giden Vurdu" şarkısının bu albümde yer almasının da en önemli nedeni O'dur. 30 sene önce çıkarttığım bir parça.& ; O zamanlar klip diye bir şey yoktu ve bu şarkı hep içimde bir ukte kalmıştı. Aynı zamanda benim meşhur olduğum parça olduğu için buna bir klip çekelim istedik. Çeyrek asrı geçmiş bir hasreti sona erdirmek konusunda bana verdiği destek için sevgili Bülent Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleri ile duygularını dile getiren Safiye Soyman, heyecanını kelimelere dökmekte zorlandığını ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin

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