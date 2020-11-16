Alaska'da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı
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Alaska'da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı

16.11.2020 22:00 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:04
Alaska'da uçak, iniş sırasında boz ayıya çarptı

Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarptı.

Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarptı. Ayının yaşamını yitirdiği bildirildi. Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich, bir uçağın ilk kez ayıya çarptığını söyledi.

Olay, ABD'nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı'nda meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı. Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Ayının ise öldüğü aktarıldı. Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce uçakların geyiklere, kazlara ve diğer hayvanlara çarptığını ancak bir ayıya ilk kez çarpıldığını söyledi. Dapcevich, "Uçağın burun kısmı ayıları ıskaladı, ancak kaptan pilot uçağın sol tarafında bir darbe hissettiğini söyledi. Bakım teknisyenlerimiz, uçağı tamir ediyorlar. Bu işlem birkaç gün sürecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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