Alaşehir'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
Alaşehir ilçesinde, bir büfede 36 şişe sahte içki ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi.
Alaşehir ilçesinde, bir büfede 36 şişe sahte içki ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, F.E. adlı kişiye ait büfede sahte içki satışı yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Büfedeki aramalarda, 36 şişe sahte içki ile 1 kilo 30 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.