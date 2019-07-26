Alaplı Çayı'nda yunus balığı...Balık sürülerini takip eden 2 yunus 70 metre mesafede bulunan Alaplı Çayı'na kadar geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus için herkesin ilgi odağı oldu

Karadeniz'de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı denize 70 metre uzaklıkta bulunan Alaplı Çayı'nın içinde kendini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı. Alaplı Çayı'nda yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.

Yunusların Alaplı Çayı'na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor. Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular.

Kaynak: İHA