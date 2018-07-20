Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba İçin Galatasaray'la Görüştük

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgilendiğini söylüyor ancak oturup pazarlık yapan bir kulüp yok. Şu anda transferle alakalı hiçbir konuşmamız yok. Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, bir oyuncu satarsak düşünürüz dedi, kriterlerden dolayı. Şu anda Vagner Love gündemimizde değil, transferi bitirdik zaten biz, Bobo'yu aldık."